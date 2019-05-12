Camide ayakkabı hırsızlığı kamerada

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bir iş merkezinin bodrum katında bulunan mescidin önündeki ayakkabıyı çalan çocuk yaşlardaki hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızın, gözüne kestirdiği ayakkabıları cebinden çıkardığı poşete koyarak hızla uzaklaştığı görülüyor.

Olay, İpekyolu ilçesi Sıhke Caddesi üzerinde bulunan Bağdat İş Merkezinde öğle namazı sonrası meydana geldi. Yaşanan hırsızlık olayı ise, saniye saniye güvenlik kameralarında yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde; henüz kimliği belirlenmeyen 14-15 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun mescitte ayakkabılarının olduğu bölüme geldiği görülüyor. Daha sonra gözüne bir ayakkabı kestiren hırsızın cebinden poşet çıkararak ayakkabıya yanaştığı görülüyor. Eğilerek kapı önünde duran ayakkabıyı cebinden çıkardığı poşete koyan hırsızın daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

İHA muhabirine konuşan ayakkabı sahibi Abdullah Parlak, öğle namazı için camiye gittiğini, ardından mukabeleye katıldığını belirtti. Parlak, mukabele sonrası camide çıktığı sırada ayakkabılarının çalındığını fark ettiğini söyledi. Ayakkabılarının yeni olmasından dolayı hırsızın dikkatini çektiğini dile getiren Parlak, “Ayakkabımın çalındığı gün çok şaşırmıştım. Eğer ayakkabılarımın çalınacağını bilseydim iş yerinden camiye terlikle gelecektim. Bu tür olayların çoğalmaması lazım. Benim durumum var, ben yeni bir ayakkabı alabilirim ama maddi durumu olmayan başka birinin ayakkabısının çalınması çok kötü olacaktır” dedi.