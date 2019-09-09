Camiler ve din görevlileri haftası personeller arası bilgi yarışması yapıldı

Van'da, Camiler ve Din Görevlileri haftası münasebetiyle il müftülüğü din görevlileri arası bilgi yarışması yapıldı.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan ve 2019 yılında yayımlanan “Fetvalar” kitabı esas alınarak önceden personele sorunların bu kitaptan hazırlanacağı bilgi verilerek sorular hazırlandı. Test usulü yapılan yarışma sonucunda İpekyolu İlçe Müftülüğü Kur'an Kursu Öğreticisi Reşit Kargın birinci olurken, Gürpınar İlçe Müftülüğü personeli Yunus Berberoğlu ikinci, Saray İlçe Müftülüğü personeli Muhammed Çölgeçen üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren personellere birinciye çeyrek altın ve kitap seti, ikinci ve üçüncüye çeyrek altın, diğer yarışmacılarda çeşitli kitaplar hediye edilerek yarışma sona erdi.