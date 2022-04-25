Caminin uçan çatısı yeniden onarıldı

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan fırtına nedeniyle caminin komple uçan çatısı yeniden onarıldı.

Başkale ilçesine bağlı Açıkağıl Mahallesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle mahalle camisinin çatısı komple yerinden sökülürken, yaşananlar ise cep telefonu görüntülerine yansımıştı. Başkale İlçe Müftülüğünün Başkale Belediyesine yaptığı başvuru sonucu, Açıkağıl Mahallesi'ndeki caminin çatısı yeniden inşa edildi.

Mahalle Muhtarı Selahattin Pulat, yaşanan olumsuzluklarda kendilerini yalnız bırakmayan belediye ekibine teşekkür ederek, “Olay günü ben köyde değildim. Beni aradılar ve çatının uçtuğunu söylediler. Ben hemen belediyeye başvuru yaptım. Sağ olsun kaymakamımız ve belediye başkan vekilimiz çatı için gereken talimatları hemen verdi. Belediye hemen seferber oldu. Bize usta ve eksik malzemeler getirdi. Çatımız eskisinden daha güzel oldu. Emeği geçen belediye ekipleri ve kaymakamımıza mahalle halkım adına teşekkür ederim” dedi.