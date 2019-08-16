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Çamura saplan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Van’ın Gevaş ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Gevaş ilçesinde meydana geldi. Hayvanlarını otlamak için araziye çıkaran vatandaşın ineği, Gevaş Belediyesi'nin arıtma tesislerinin yanında oluşan çamura saplandı. Hayvan sahibi ineğini çamurdan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığına bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, çamura saplanan ineği yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu saplandığı çamurdan çıkartarak sahibine teslim etti.

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