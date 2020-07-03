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Cansız bedeni bulunan minik Melek toprağa verildi

Van’ın Erciş ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 2 yaşındaki Melek toprağa verildi.

Van'ın Erciş ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 2 yaşındaki Melek toprağa verildi.


İlçenin Yeşilova Mahallesi Taştan Sokak üzerinde bulunan ikametinin önündeki dereye düşen 2 yaşındaki Melek Memiş için Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve AFAD ekipleri seferber olmuştu. Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu minik Melek'in cansız bedeni ikametine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki sazlık alanda bulunmuştu. Van Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Melek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçedeki Seyit Muhammet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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