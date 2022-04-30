Çarpanak Adasında doğa yürüyüşü

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında Çarpanak Adası'nda yürüyüş ve fotoğraf etkinliği düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara yönelik başlattığı kültürel etkinlikler, yoğun katılım ile devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 19-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 1. Van Fotoğraf Maratonu yarışması öncesi Van Gölü'nün tarihi adalarından biri olan Çarpanak Adası'nda bir organizasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Ulaşım Daire Başkanlığı'na ait araçlarla Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi'ne gelen yaklaşık 400 fotoğrafçı ve doğasever, burada teknelere bindi. Yaklaşık 1 saatlik tekne seyahatin ardından adaya geçen doğaseverler adadaki tarihi kiliseyi gezerek yürüyüş yaptı. Renkli görüntülere sahne olan doğa yürüyüşünde katılımcılar bol bol fotoğraf çekip gönüllerince eğlendiler.

Etkinliğe katılım sağlayan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, "Yaklaşık bir yıla yakındır kentimizin doğal ve tarihi mekanlarına etkinlikler düzenliyoruz. Bugünde fotoğraf tutkuları ve doğaseverler ile birlikte Çarpanak Adasına geldik. Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemiz tarafından 19-22 Mayıs tarihleri arasında 1. Van Fotoğraf Maratonu yarışması düzenlenecek. Bu tür yarışmalar dünyanın her yerinde yapılıyor ve kentlerin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Biz de bu yarışmayla inşallah birçok fotoğrafçıyı kentimizde ağırlayıp tarihi ve doğal güzelliklerimizin tanıtımına katkı sağlayacağız. Ben bir kez daha düzenleyeceğimiz yarışmaya tüm fotoğraf tutkunlarını davet ediyorum" dedi.