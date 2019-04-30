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Çarpanak Adası'nda şenlik

Vadi Doğa Sporları Kulübü gönüllüleri, Van Gölü’ndeki 4 büyük adadan biri olan Çarpanak Adası’nda şenlik düzenledi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü gönüllüleri, Van Gölü'ndeki 4 büyük adadan biri olan Çarpanak Adası'nda şenlik düzenledi.


Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 110 gönüllü, Ömer Demez'in başkanlığında Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi açıklarında bulunan adada bir etkinlik düzenledi. Çitören Mahallesi sakinlerinin her yılın nisan ayında düzenlediği şenliğe eşlik eden gönüllüler; doyasıya eğlenerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı. “Van Gölü Kirlenmesin Temiz Kalsın” sloganıyla düzenlen etkinliğin ardından gönüllüler, 10 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.


Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili konuşan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, temel amaçlarının insanları şehrin stresinden uzaklaştırarak doğayla buluşturmak olduğunu belirtti. Diğer taraftan insanlarda bir doğa bilinci oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Demez, “Özellikle Van Gölü Havzasının korunması yönünde çalışmalar yaparak bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Van Gölü'nde bulunan adalarda nisan ayında martıların yuva yapmasına denk gelmesinden dolayı kuluçka döneminde yapılacak olan etkinlikler yasaklanmalıdır. Eğer bu etkinlikler yapılacaksa, doğa rehberleri öncülüğünde yapılmalıdır. Çünkü bu şekilde gelişi güzel yürüyüşlere izin verilmez ve doğaya zarar verilmez” dedi.

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