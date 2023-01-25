Çarptığı köpeği bırakıp yoluna devam etti

Van'ın Muradiye ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanarak yolda ölüme terk edilen köpek, duyarlı kamu görevlilerinin girişimiyle belediye ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere bölgeden alındı.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Çaldıran karayolu üzerindeki Karahan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir sürücünün aracıyla çarptığı köpek yaralanırken, kendisi de bölgeden uzaklaştı. Görevden dönen kamu personelleri, yol ortasında fark ettikleri köpek için hemen harekete geçtiler. Yolda güvenliği sağlayıp köpeğin önüne bir kapta su bırakan duyarlı görevliler, hemen durumu Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan'a bildirdi.

Kaymakam Aydoğan'ın talimatıyla bölgeye kısa sürede gelen belediye görevlileri tarafından yaralı köpek alınarak tedavisinin yapılması için Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.