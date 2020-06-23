Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

VASKİ ilçelerde de altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çatak ilçesindeki Botan Çayı için hayati önem taşıyan atıksu arıma tesisi yapımına devam ediliyor. Çalışmaları yerinde incelemek üzere ilçeye gelen VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve İlbank Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Kaplan, yaklaşık 10 milyon TL yatırımla yapılan ve ilçenin atık suyunu arıtacak olan tesisin bu yıl tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi. Yapılan atıksu arıtma tesisleri ile birlikte yıllardır süren çevresel sorunların da ortadan kaldırılacağını belirten VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, “Van merkezde yapımı devam eden İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin yanı sıra ilçelerimizde de bu tür tesislerin yapılması için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda başlatılan Çatak İlçesi Atıksu Arıma Tesisinin yapımına da hızla devam ediliyor. Bugün de burada incelemelerde bulunarak, çalışmada gelinen aşama ile ilgili bilgiler aldık” dedi.