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Çatak Belediye Meclisinden ‘Barış Pınarı Harekatı'na destek

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek verdi.

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.


Belediye Meclis Başkan Vekili Tuncer Bozdemir başkanlığında toplanan belediye meclis üyeleri, ekim ayı olağan toplantısı gündemine ilişkin görüşmelerden sonra gündem dışı önerge verildi. Başkan Vekili Bozdemir, ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin her zaman yanında olduklarını belirterek, “İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrıcalıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyorum. Fedakar askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz” dedi.


Oy çokluğu ile meclis üyelerince kabul edilen bildiriye tepki gösteren HDP'li meclis üyeleri ise salonu terk etti.

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