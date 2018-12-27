Çatak Belediyesi ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) üzerinden ihtiyaç duyulan tapu ve kadastro verilerinin paylaşımına ait protokol imzalandı.

Çatak Kaymakamlığı makamında gerçekleştirilen imza törenine Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Van Tapu ve Kadastro 15. Bölge Müdürü Vekili Serkan Üstün ve İlçe Tapu Müdürü Mehmet Sümer katıldı. Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ve Van Tapu ve Kadastro 15. Bölge Müdür Vekili Serkan Üstün tarafından protokol imzalandı.

Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, protokol ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü elektronik arşivleme sistemine geçeceğini ifade ederek, “Belediyede elektronik ortamda oluşturulan dokümanlar sayesinde ruhsat verme, proje inceleme gibi hizmetleri daha kısa sürede yapılabilecek, hizmet kalitesi artacak, vatandaşlarımızın bekleme ve işlem süreleri kısalacaktır. Ayrıca tüm hizmetlerin tamamen dijital ortamda yürütülmesi sayesinde çevre dostu, kâğıtsız bir çalışma ortamı sağlanacaktır” dedi.

Bölge Müdür Vekili Serkan Üstün ise, TAKPAS üzerinden temin edilecek verilerin, belediye başkanlığı tarafından kullanılmaya başlanılmasıyla vatandaşların hizmet kalitesinin artacağını belirterek, “İşlem bekleme süreleri kısalacaktır. Ayrıca belediye başkanlığında konusu gayrimenkul olan işlemler için vatandaşlarımızın tapu müdürlüğüne yönlendirilmelerine gerek kalmadan, tek adımda hizmet verilebilecektir” dedi.