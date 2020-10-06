Çatak belediyesinden çiftçilere svat desteği

Van'ın Çatak Belediyesi tarafından meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için yaptırılan 150 içme suyu teknesi (SVAT) mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Çatak Belediyesi tarafından meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için yaptırılan 150 içme suyu teknesi (SVAT) mahalle muhtarlarına teslimi için belediye garajı önünde tören düzenlendi. Törende bir konuşma yapan Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, “Kırsal mahallerimizde yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda belediyemiz tarafından svatlarımızı mahalle muhtarlarımıza teslim etmeye başladık. Tarım ve hayvancılık, ilçemizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomisi için, tarım sektörünün gelişmesi için önemli bir paya sahiptir. Amacımız ilçe genelindeki tüm mera ve yaylalarda otlayan hayvanların su ihtiyacını hijyenik ortamda sağlamak. Meraların daha ekonomik ve etkin kullanılması için başlattığımız ıslah çalışmaları devam etmektedir. Svat dağıtımı ihtiyaç duyulması halinde ileriki dönemlerde tekrarlayabiliriz. Dağıttığımız svatların belediyemiz tarafından görevlendirilen personel tarafından rutin olarak amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilecek, Çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.