Çatak Belediyesinden eğitime büyük destek

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Çatak Belediyesi ve Çatak Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet veren sürekli eğitim merkezindeki kurslara katılan 65 öğrenciye üniversiteye hazırlık kitabı ve test dağıttı.

Sürekli eğitim merkezinde gerçekleştirilen kitap dağıtım törenine İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, SYDV Müdürü Aydın Babur, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Demet Kutlu ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenip çeşitli nasihatlerde bulunan Kaymakam Türkmen, “Sizlerin daha iyi eğitim alması ve çok daha iyi yerlere gelebilmeniz için sizlere kaynak kitap ve test alımı yaptık. Sizlerden çok fazla ders çalışmanızı ve istediğiniz yerleri kazanmanızı istiyorum. Hedeflerinizi yüksek tutun ve bu hedefe göre çalışın. Planlı bir şekilde ders çalışırsanız, çok iyi yerlere geleceğinize inanıyorum. Hepinize kolaylık ve başarı diliyorum” dedi.

Çatak Halk Eğitim Müdürü Erkan Manto ise, öğrenciler adına yetiştirme kursuna yapmış olduğu kaynak kitaplar için ve her konuda yardımlarını esirgemeyen Kaymakam Hamza Türkmen'e, Milli Eğitim Müdürü M. Salih Taş'a teşekkür edip, kitapların öğrencilere hayırlı olması dileklerinde bulundu.