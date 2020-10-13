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Çatak Belediyespor Rafting Takımı şampiyonada ikinci oldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen Rafting Açık Yaş Kadın Erkek Kotalı Türkiye Şampiyonasında Çatak Belediyespor Rafting Takımı ikinci oldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen Rafting Açık Yaş Kadın Erkek Kotalı Türkiye Şampiyonasında Çatak Belediyespor Rafting Takımı ikinci oldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayı'nda yapılan yarışmada, 18 kulüpten 88 sporcu yarıştı. 40 hakemin görev aldığı yarışmanın son etabının ardından Çatak Belediyespor Rafting Takımı açık yaş erkeklerde ikinci oldu.


Çatak Belediyespor Kulüp Başkanı Erdoğan Babur, antrenör Süleyman Bayat ve yarışmaya katılan sporcular; Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen yarışmada aldıkları kupayı Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'a makamında takdim ettiler.


Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, sporcuları tebrik ederek, “Türkiye şampiyonasında ilimizi ve ilçemizi çok iyi temsil edip derece ile döndünüz. Bizleri onurlandırdınız. Bu tür başarıların devamının geleceğine inanıyorum. Spora ve sporcuya desteğimiz devam edecektir” dedi.

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