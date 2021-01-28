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Çatak buz tuttu

VAN (İHA) – Van’ın Çatak ilçesinde etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle hayat adeta buz tuttu.

VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle hayat adeta buz tuttu.


Çatak'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinden geçen ve Dicle Nehri'nin en büyük kolları arasında bulunan Çatak Çayı, caddeler, yollar ve sokaklar yoğun kar yağışının ardından soğuyan havanın etkisi ile buz tuttu. Soğuk hava vatandaşları olumsuz yönde etkilerken, Çatak Belediyesi ekipleri de yollarda ve kaldırımlarda tuzlama ve buz temizleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

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