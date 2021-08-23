Çatak cevizi tescillendi

Açıklamalarda bulunan İbrahim Görentaş, coğrafi işaretin; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 34. Maddesine göre belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökeninin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaret olduğunu belirterek, “Coğrafi işaret sayesinde ürünün kaynağı, karakteristik özelliği ve bu özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı garanti etmektedir. Geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizin korunması açısından büyük öneme sahip olan coğrafi işaret üreticiye pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu sayede benzerlerinden kolayca ayrılarak daha yüksek değerlerde piyasaya sunularak üreticiye yüksek kazanç sağlamakta, tüketici ise kaynağını bildiği güvenilir ürüne ulaşabilmektedir. Çatak cevizinin karakteristik renk, tat, meyve iç randımanı ve yağ oranı gibi ürün özellikleri temelde bölgenin coğrafi konumu, nemli toprak yapısı, karasal iklimi ve bu cevizin üretim metodu ile ilgili ortaya çıkan özelliklerdir. Ayrıca ceviz içinin renk olarak beyaz ve açık sarı başta olmak üzere sarı renk ve tonlarında olması, ceviz içi kısmının kabuktan kolay ayrılması ve kabuk pürüzlülüğünün düz ve orta sınıfta yer alması, bu ürünün diğer karakteristik özellikleridir. Ayrıca kurutulduktan sonra kalite özelliklerini kaybetmemesi nedeniyle özellikle pastane sektöründe aranan bir üründür. Çiftçilerimize olan bu tür katkılarımızı artırmak için Bahçesaray ve Gevaş ilçelerimizde yetiştiriciliği yapılan cevizlerle yöremizle özdeşleşen diğer ürünler için de coğrafi işaret başvurusunda bulunacağız. Çatak cevizi coğrafi işaret tescilinde katkılarından dolayı Van TKDK İl Koordinatörlüğüne, emeği geçen kurum personellerine ve Çatak Ziraat Odasına teşekkür ederim” dedi.