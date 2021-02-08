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Çatak Kaymakamı Akbulut görevine başladı

Van’ın Çatak Kaymakamı olarak atanan Mehmet Erdem Akbulut görevine başladı.

Van'ın Çatak Kaymakamı olarak atanan Mehmet Erdem Akbulut görevine başladı.


Kastamonu'nun Pınarbaşı Kaymakamı iken Çatak Kaymakamlığına atanan Akbulut, ilçeye gelerek yeni görevine başladı. Kaymakamlık binası önünde ilçe protokolü tarafından karşılanan Kaymakam Akbulut, makamında ilçenin durumu hakkında ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.


1983 yılında Erzurum'da doğan ve Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, son olarak Kastamonu'nun Pınarbaşı Kaymakamı olarak görev yaparken Çatak'a atandı.

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