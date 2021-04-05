Çataklı çiftçilere sertifikalı ceviz fidanı dağıtımı

VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesindeki çiftçilere “Van İli ve İlçelerinde Kapama Ceviz Bahçeleri Tesisi Projesi” kapsamında bin 600 adet ceviz fidanı dağıtıldı.

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen “Van İli ve İlçelerinde Kapama Ceviz Bahçeleri Tesisi Projesi” kapsamında yüzde 50 hibe destekli bin 600 adet sertifikalı ceviz fidanı Çatak'taki 20 üreticiye dağıtıldı. Bu proje ile üreticilerin 5'er dekarlık bahçelerinde toplamda 100 dekarlık alanda 20 adet kapama ceviz fidanı tesisi yapılması planlanmaktadır.

Çiftçilere fidan dağıtımı sırasında konuşan Çatak İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Raci Selçuk, “İlçemizin iklimi, toprak yapısı ve coğrafik yapısı ceviz yetiştiriciliği için oldukça uygundur. Ceviz yetiştiriciliğinin gelir getirici bir faaliyet olarak yaygınlaştırılması, üretim ve istihdamın geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin amacı ceviz yetiştiriciliği konusunda potansiyeli yüksek olan ilçemizde, geleneksel yöntemlerle yapılan ceviz yetiştiriciliğini modern ceviz yetiştiriciliğine dönüştürmek, ülke ekonomisine ve üretimine katkı sağlamaktır. Dağıttığımız fidanlarla üreticilerimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Çatak Kaymakamız Mehmet Erdem Akbulut'a ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üreticilerimize bereketli yıllar diliyorum” dedi.