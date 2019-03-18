Çatak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü

Van'ın Çatak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

Çatak Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşuyla başlayan tören, Atatürk İlkokulunun konferans salonunda devam etti. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından “18 Mart” adlı oratoryo gösterisi ile devam etti. Okul korosunun seslendirdiği şarkılar ve okunan şiirler alkış alırken, “Mazide Acı Bir Hikaye Zeve, 120 Vanlı Kahraman Çocuk” isimli tiyatro oyunları büyük beğeni aldı.

Düzenlenen programa Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, Cumhuriyet Savcısı İlker Çağatay Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Karakoç, Jandarma Tabur Komutanı Aslan Alkan, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, İlçe Müftüsü Mehmet Sain, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, ilçede görevli diğer kurum amirleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.