Çatak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Van'ın Çatak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde kaymakamlık bahçesinde yer alan Atatürk Anıtı'na İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Manto'nun çelenk sunması ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 15 Temmuz Mesire Alanı'nda devam etti. Şehit Talha Musap Salçuk Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ferhat Ceylan'ın yaptığı konuşmanın ardından şiirler okunarak çeşitli gösteriler sergilendi. Müzik dinletisinin ardından çeşitli yarışmalar yapıldı. Ödül töreninin ardından Çatak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisi sergilendi. Rafting gösterisinin ardından program sona erdi.

Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Hakim İrem Öztürk, Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Volkan Kuyucugil, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, şube müdürleri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.