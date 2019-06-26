Çatak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesinde 18 Haziran günü güvenlik korucularına yönelik el yapımı patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışma sonucu, söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 teröristin Çatak ilçesi Işınlı Mahallesi kırsalında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine Van İl Jandarma Komutanlığınca 26 Haziran günü icra edilen Şehit Güvenlik Korucusu Hussam Peyan Operasyonunda, söz konusu 2 terörist silahları (2 AK-47 piyade tüfeği) ile birlikte etkisiz hale getirildi.