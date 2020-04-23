Çatak'ta 23 Nisan'da doğan öğrenciye doğum günü sürprizi

VAN (İHA) – Van'ın Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan günü doğan ortaokul öğrencisine doğum günü sürprizi yapıldı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlanırken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, Şube Müdürü Hamdi İnan ve öğretmenler tarafından 23 Nisan günü dünyaya gelen öğrenciye sürpriz yapıldı. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Bilgi Mahallesi'ne giderek öğrenciye sürpriz doğum günü yaptıklarını belirterek, “Milli Eğitim Müdürü Sancaklı, “Bilgi köyümüzde 23 Nisan günü doğmuş olan Ayşegül kızımızın doğum gününü kutlamak amacıyla arkadaşlarımızla geldik. Okulumuzda güzel bir kutlama gerçekleştirdik. Malum virüsten dolayı kutlayamadığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu vesileyle kutlamış olduk. Ayşegül nezdinde bütün çocuklarımızın bayramını kutlarım. Doğum günü sürprizini hazırlamamızda katkıları bulunan İlçe Kaymakamımız Ekrem Çeçen'e eğitim camiası ve öğrencimiz adına teşekkür ederiz” dedi.

Bilgi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ayşegül Unak da, sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu belirterek, “Bugün çok mutluyum. Bugün hem bayram hem de benim doğum günüm. Bilmiyordum. Kutlama olacağından haberim yoktu. Çok heyecanlandım, çok sevindim. Hepinize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.