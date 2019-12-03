Çatak'ta ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği

Van'ın Çatak ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi.

Atatürk İlkokulunun konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla devam etti. Atatürk İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerinin gösterileri izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı.

Çatak Sanat Merkezi ve Atatürk İlkokulu özel eğitim sınıfı öğretmenlerinin oluşturduğu grubun müzik dinletisinin ardından program sona erdi.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Savcısı İlker Çağatay Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.