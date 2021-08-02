İhlas Haber Ajansı

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Çatak'ta 31 düzensiz göçmen yakalandı

VAN (İHA) – Van’ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.


Dün akşam saatlerinde Van-Çatak karayolu üzerindeki Görentaş mevkiinde yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 65 ABB 437 plakalı araç durduruldu. Yapılan aramada, yurda kaçak yollardan giren 31 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı. Organizatör gözaltına alınırken, düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine sevk edilecekleri belirtildi.

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