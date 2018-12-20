Çatak'ta araziye gömülü plastik patlayıcı ele geçirildi

Van'ın Çatak ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında araziye gömülü plastik patlayıcı ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün etkisiz hale getirilmesine yönelik kış operasyonları aralıksız devam ediyor. 19 Aralık'ta Çatak ilçesi Bilgi Mahallesi Üçüzler mezrası kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Er Bülent Yalçınkaya Operasyonu'nda araziye gömülü vaziyette 2 kilogram plastik patlayıcı, 200 gram barut, 195 adet 5x56 mm fişek, 3 adet telsiz, 6 adet piyade tüfeği şarjör kılıfı, 3 adet telsiz bağlantılı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 1 adet zaman ayarlı EYP düzeneği, 1 adet akımölçer, 50 metre kablo, 2 adet tüp, 4 adet fünye, 25 kilogram sıvı yağ ve 1 adet tencere ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.