Çatak'ta arıcılık kursuna yoğun ilgi

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Çatak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü işbirliğinde açılan arıcılık kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 84 saatlik arıcılık kursunda deneyimli ziraat mühendisleri tarafından kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim veriliyor. Verilen eğitimlerde; besleme arı ırkları, balın tanımı ve üretimi, arı yetiştirme teknikleri, arı ürünleri, polen propolis, arı sütü, kaliteli bal üretiminde flora, arıcılıkta ilkbahar ve sonbahar bakımı, arı hastalık ve zararlıları ilgili bilgiler veriliyor.

Arıcılık Kursu hakkında bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ercüment Bozdemir; “Müdürlüğümüz bünyesinde açtığımız iki ayrı arıcılık kursumuzda toplamda 65 kursiyer bulunmaktadır. Kurs sonunda arıcılık için hazırlık ve arı bakımı modül sınavlarından başarılı olanlara sertifika verilecektir. Arıcılık kursumuza yoğun ilgiden dolayı, yeniden kurslar düzenlenecek olup başvurmak isteyenler müdürlüğümüze ve Tarım ve Orman Müdürlüğüne şahsen başvurabilir” dedi.

Ziraat Mühendisi Tahir Keçeci ise kaliteli bal üretimi yapmak için Çatak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü olarak arıcılık yapanlara ve yapmak isteyen vatandaşlara eğitimler verdiklerini belirterek, “Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitimlerine devam eden kursiyerlerimize arı kovanları başında bal arısı ırkları, koloni bireyleri, mevsimsel bakım, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi ve arı sağlığı konularında kovan başında uygulamalı eğitim verdik. İşin eğitimini almadan ben arıcıyım diyemezsiniz. Deneyimli üreticiler sayesinde arıcılıkta hem kalite hem verim artışını hedefliyoruz” dedi.