Çatak'ta bahar temizliği

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının artması ve karların erimesinin ardından ilçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda bahar temizliği çalışması başlattı.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, yoğun geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla yollarda, caddelerde toz- çamur birikintileri için çalışma başlattıklarını belirterek, “Belediye ekiplerimizin temizleme çalışmalarını yerinde inceledik. Doğa harikası Çatak'ın yaşanabilir, temiz ve marka şehir olması için belediye olarak çalışmalarımız aralıksız sürecek, tüm Çataklı hemşehrilerimizin bize destek olmalarını rica ediyorum” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Bahçelievler, Adnan Menderes, Cumhuriyet mahalleleriyle Aras Sokak ve Atatürk Caddesi'nde kış boyunca biriken çamur, toz, taş ve çöpleri tazyikli su ile yıkayarak temizledi.