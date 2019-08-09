İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatak'ta bayram temizliği

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçede başlatmış olduğu temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçede başlatmış olduğu temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.


Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğünce cadde ve sokaklardaki bordür taşları boyanarak yenileniyor. Sarı ve beyaz renkte boyanan refüj ve kaldırım bordürleri araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık getirmesinin yanında, temiz ve estetik bir görüntü oluşturuyor.


Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şeylan, "Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin önem kazandığı mübarek Kurban Bayramı'nı halkımızın daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmesi için ilçenin her tarafında başlatmış olduğumuz temizlik çalışmaları aralıksız devam edecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.