Çatak'ta çiftçilere hibe destekli makine ve ekipman dağıtıldı

Van'ın Çatak ilçesinde Avrupa Birliğinin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işbirliğinde alınan makine ve ekipmanlar çiftçilere törenle dağıtıldı.

Çatak'ta Mikro Tarım-Gıda Katkı Hibeleri dahilinde yüzde 90 hibeli ve yüzde 10'luk kısmı ise çiftçilerin katkısı ile 7 çiftçiye çayır biçme makinesi, 1 çiftçiye ise çapa makinesi olmak üzere toplamda 8 çiftçi hibe desteğinden yararlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, aldıkları makinelerin çalışma sistemleri hakkında çiftçilere uygulamalı eğitim verdi.

Burada konuşan Kaymakam Sercan Sakarya, dünyada en çok ihtiyaç duyulanın gıda olduğunu ifade ederek, “Tarımın ne kadar önemli olduğunu biliyor ve önemsiyoruz. Bu kadar önemli bir alanın ise desteklenmesi şarttır. Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kaliteli bir hale getirmek için çiftçilerimize yüzde 90 hibeli makine desteği sağladık. 7'si bayan çiftçimiz olmak üzere 8 çiftçimize teslim ettiğimiz makineler çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise “Bölgemiz zorlu coğrafyası, engebeli yapısı ile traktör ve tarım araçlarının güçlükle ulaşacağı hatta ulaşamayacağı bir yapıda bulunmaktadır. Bugün çiftçilerimize Avrupa Birliğinin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde dağıtılan çayır biçme makinesi ve çapa makinesi ile çiftçilerimiz arazilerini daha verimli ve etkili kullanabileceklerdir. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş da, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) bünyesinde gerçekleştirilen ve il müdürlüğünün katkısıyla Van ilinde toplam 38 çiftçiye 1 milyon 840 bin TL hibe desteği verildi. Çatak ilçemizde de bu dahilinde tahsis edilen bütçe ile 7 çiftçiye çayır biçme makinesi ve bir çiftçiye de çapa makinesinin dağıtımını gerçekleştirdik. Dağıtımını yaptığımız hibe desteğinin başarıya ulaşması ve bundan sonra da projelerimizin devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.