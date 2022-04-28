Çatak'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli tohum dağıtımı

Van'ın Çatak Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme” projesi bünyesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli fasulye tohumu dağıtıldı.

Tohum dağıtımı için Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasının bahçesinde düzenlenen programa Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Raci Selçuk, kurum personelleri ve çiftçiler katıldı. Açıklamalarda bulunan Kaymakam Akbulut, "Çok bereketli topraklar üzerinde yaşıyoruz. Bu toprakları verimli kullanmamız için çiftçimize büyük işler düşüyor. Üretimin devamlılığı için bakanlığımızın desteklediği yatırım ile 18 çiftçimize yüzde 75 hibe destekli 600 kilogram kuru fasulye tohumunu merkez ve taşra mahallelerimizde toprak ile buluşturmak için teslim ettik. Dağıttığımız bu tohumlardan iyi bir verim almanızı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.