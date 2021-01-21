İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatak'ta çığ düştü: 1 mahalle ve 6 mezranın yolu kapandı

Van’ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 mahalle ve 6 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 mahalle ve 6 mezranın yolu ulaşıma kapandı.


İlçenin Korulu Mahallesi'nde meydana gelen çığdan dolayı can ve mal kaybı yaşanmadı. 1 mahalle ve 6 mezranın ulaşımını sağlayan yolun çığdan dolayı kapandığını söyleyen Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, "Kış aylarında yağan kar kimine göre eğlence kimine göre de maalesef eziyet oluyor. Bu mevsimde bölgemizin hemen hemen her yerinde çığlar geliyor. İş makinelerimiz yolları açmada yeterli olamıyor. Yol açma çalışmalarında genellikle hasta vatandaşlarımızın olduğu bölgelere öncelik veriyoruz. Çatak Belediyemiz ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, çığ tehlikesi nedeniyle Korulu Mahallemize düşen çığı temizleme çalışmalarına başlayamadı. Bir aksilik olmazsa bugün veya yarın ulaşımı geçici olarak sağlayacağız inşallah" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.