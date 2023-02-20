Çatak'ta çığ düştü: 9 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 mahalle ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Çatak ilçesinin Korulu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde düşen çığ, 1 mahalle ve 8 mezranın ulaşımını sağlayan yolu kapattı. Vatandaşların ihbarı ile Çatak Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Özellikle kış mevsiminde sıklıkla çığların meydana geldiği bölgede bir kazaya sebep vermemek için karla mücadele ekipleri 3 iş makinesi ile 4 gün yürüttükleri yoğun çalışma sonucu yolu yeniden ulaşıma açtı.