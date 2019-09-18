Çatak'ta eğitim öğretim açılışı

Van'ın Çatak ilçesinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle bir program düzenlendi.

Seyvan Yavuz İlkokulunda düzenlenen programa Kaymakam Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Taş, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Taş, eğitimin maddi ve manevi kalkınmadaki önemine dikkat çekerek, yeni eğitim döneminin hayırlara vesile olmasını diledi. Taş, “2019-2020 eğitim öğretim yılının başladığı bugünde okula ilk kez adım atmanın heyecanıyla yüreği çarpan, tekrar okuluna, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çocuklarımızın heyecanını yaşıyoruz. Siz sevgili öğrencilerimizden tek isteğimiz çok çalışmanız ve çok okumanızdır. Ancak bu sayede hayallerinize kavuşabilirsiniz. 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okurken, birinci sınıfa başlayan öğrencilere ise çiçek takdim ettikten sonra tören sona erdi.