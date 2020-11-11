Çatak'ta fidan dikim

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Van'ın Çatak ilçesinde fidan dikimi yapıldı.

Bugün saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluştu. Tüm yurtta olduğu gibi Çatak'ta da eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlik Yatılı Bölge Okulu bahçesinde gerçekleştirildi. “Geleceğe Nefes” fidan dikme etkinliğine Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Hakim İrem Öztürk, Savcı Burak Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Kaymakam Çeçen, daha temiz bir hava, daha yeşil bir dünya için her vatandaşın dikili bir ağacı bulunmasını istediklerini belirterek, “Öğrencilere ağaç sevgisini aşılamak ve bugünü onlarla paylaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' diye buyurmuşlardır. Aklımızın erdiği andan ölüme kadarki yaşam sürecimizde ağaç dikerek ve ormanları koruyarak gelecek nesillerimize daha temiz ve daha yeşil vatan toprakları bırakmak hepimizin en temel sorumluluklarından biridir. Bugün örnek olacak bu çalışmayla sorumluluğumuzu bir nebze de olsa yerine getirebildiysek ne mutlu bizlere" dedi.

Başkan Şeylan da, Türkiye'nin orman varlığını artırmanın yanı sıra, aynı zamanda toplumda ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi, çevresel farkındalığı artırmayı ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeyi amaçlayan sosyal bir etkinlik olan "Geleceğe Nefes" projesi kapsamındaki faaliyetlerde etkin rol üstlendiklerini belirterek, “Sonuçta her ağaç bir fidan, bir fidan bir insandır. Geleceğimiz ile ilgili olarak insanlarla birlikte bu fidanlarda büyüyecek. Sonuçta oksijen ve enerji üretecek. Gençlerimiz için, geleceğimiz için inşallah bu tip projeleri belediye olarak destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Yemyeşil bir Türkiye ve Çatak dedik. Bu bağlamda gerek belediye olarak yapmış olduğumuz parklarda ağaç dikim faaliyetleri gerekse başka kurumların fidan dikimleri ile ilgili etkinliklerinde aktif rol üstleneceğiz” diye konuştu.