Çatak'ta ‘Geri Dönüşüm Koridor Kütüphanesi' açıldı

Van'ın Çatak ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan “Geri Dönüşüm Koridor Kütüphanesi” törenle açıldı.

Yer sıkıntısı yaşanan okulda koridoru kütüphaneye çevirme fikrini ortaya atan Müdür Başyardımcısı Aynur Korkmaz ile Azat Babur ve kütüphaneden sorumlu Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Rabia Soğan ile öğrencilerin çalışmalarıyla eski eşyalar kütüphanede yeni halleri ile yerini aldı. Eski buzdolabını, eski araba lastiklerini, bisiklet jantlarını, varilleri ve yemek kazanlarını kitaplık ve okuma alanına çeviren öğretmen ve öğrenciler, okul koridoruna yeni bir kimlik kazandırdı.

Protokol üyeleriyle kütüphanenin açılışını yapan Kaymakam Akbulut, Geri Dönüşüm Koridor Kütüphanesini gezerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alıp, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Akbulut, atıl malzemelerden oluşan birçok ürünü özellikle de damacana kapakları ve taşlar kullanılarak elde edilen geri dönüşüm mangala oyununu, origami sanatını kullanarak yapılan perdeyi çok beğendiğini dile getirdi.

Açılış programına Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Hâkim İrem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.