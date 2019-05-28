Çatak'ta ‘Gezici Kayıt Terminali' uygulaması

VAN (İHA) – Van'ın Çatak İlçe Nüfus Müdürlüğü, Van'da bir ilki gerçekleştirerek engellilik durumu nedeniyle müdürlüğe gelemeyen vatandaşlara evlerinde yeni kimlik kartı başvuru hizmeti vermeye başladı.

Çatak Nüfus Müdürlüğünün engellilere yönelik evde yeni kimlik kartı uygulamasının ilki Cumhuriyet Mahallesi Dostgül Sokak Ofs Apartmanında oturan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu felçli kalan Halil Okan'ın (66) evinde gerçekleştirildi. İlçe Nüfus Müdürü Metin Bayram ve görevli personel Nurullah Çakı, Okan'ın yeni kimlik kartı başvurusu işlemlerini parmak izi ve imzalarının alınmasının ardından tamamladı.

İlçe Nüfus Müdürü Metin Bayram, “İçişleri Bakanlığı tüm yurtta başlattığı ‘Gezici Kayıt Terminali' uygulaması Çatak'ta da başladı. Bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin; yakınlarının engelli veya yaşlılıktan dolayı evden çıkamayan vatandaşların raporu ile birlikte nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi ile görevlendirilen personel tarafından vatandaşların evlerine gidilerek yeni kimlik kartı müracaatları alınıp, yeni kimlikleri PTT aracılığıyla 2 ile 5 gün içinde adreslerine teslim edilmesi imkanı sağlıyor. Buradaki amaç engelli vatandaşların nüfus müdürlüğüne kadar getirilerek zorluk yaşamamalarını sağlamaktır” dedi.

Hizmetin ayaklarına geldiği için memnun olduklarını dile getiren Halil Okan ve ailesi ise, “Evimize kadar gelen yeni uygulama için çok mutlu olduk. Allah devletimizden razı olsun. Her durumda devletimiz yanımızda. Ayrıca buraya kadar gelerek işlemlerimizi yapan Nüfus Müdürü Metin Bey'e ve Memur Nurullah Bey'e çok teşekkür ederiz” diye konuştular.