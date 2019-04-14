Çatak'ta husumetli aileler barıştırıldı

Van'ın Çatak ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtarlık nedeniyle çıkan ve kalp krizi sonucu bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga barışla sonuçlandırıldı.

İlçenin Elmacı Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Baysal ve Tutal aileleri arasından çıkan kavgada, Şevki Tutal kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Olayın kan davasına dönüşmemesi için harekete geçen Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, iki aileyi bir araya getirdi. Kaymakam Hamza Türkmen, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan ve iki aile mensuplarının katıldığı programda, aile bireyleri kucaklaştıktan sonra kavga etmeyeceğinin sözünü verdi.

Başkan Şeylan, talihsiz olayı duyduğunda çok üzüldüğünü belirterek, “Taziyeye katılıp ailelerle kan davasına dönüşmemesi için konuştum. Bir canımız var onu da Allah'a borçluyuz. Şevki kardeşimiz Allah'ın rahmetine kavuştu. Kim sevindi? Hiç kimse. Herkes üzgün, çünkü ölüme sevinilmez. Nefsimize, öfkemize hâkim olmalıyız. Ben her iki aileye de kendim ve halkım adına teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp burada toplandınız, dilerim kardeş ve barış içinde güzel yarınlar yaşarız” dedi.

Kaymakam Türkmen de, bölgede yaşanan kan davalarının temel nedeninin eğitim eksikliği olduğunu dile getirerek, "Bu barışın olması için devreye girip aileleri barışa ikna eden Abdurrahman Başkan'a ve barışmayı kabul eden iki aile fertlerine teşekkür ediyorum. Dileğimiz bundan sonra benzer üzücü olayların yaşanmamasıdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 300 kişinin katılımıyla barış yemeği verildi.