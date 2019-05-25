Çatak'ta iftar programı geleneksel ramazan eğlencesi

Çatak Atatürk İlkokulu Bahçesinde, CE-Yapı Mühendislik tarafından düzenlenen iftar programına, Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçede görevli savcı ve hâkimler, CE-Yapı Mühendislik Anonim Şirketinin temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. CE-Yapı Mühendislik Anonim Şirketinin temsilcileri programa teşrif eden tüm herkese teşekkür ederek, “Bu tür programların birlik ve beraberliğe olan katkısını belirtmek istiyorum. Bu mübarek günde Rabbim oruçlarınızı kabul etsin. Hayırlı iftarlar” dedi.

İlçe Kaymakamı Hamza Türkmen ise konuşmasında, “Bizler için manevi doygunluğun, ibadetin, hoşgörü ve yardımlaşmanın zirve yaptığı on bir ayın sultanı Ramazan ayında en büyük dileğimiz birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik içinde olmamızdır. İlçemiz halkına ve çocuklarımıza ‘Ramazan geleneklerini' yaşatmak adına eski Ramazanları unutturmayacak gösteriler sunuldu. Ramazanları yaşatmak bizlerin görevidir. İftar programımıza vatandaşların yoğun katılım oldu. Çocuklarımız ise, hazırlanan animasyon gösterileri, Hacivat-Karagöz oyunu, kukla gösterileri ve yüz boyama gibi birçok farklı oyunla hoş vakit geçirerek eğlencenin tadını çıkardılar. Bu etkinlikler sayesinde eski Ramazan gecelerini tekrardan yaşamış olduk. Bu güzel programın yapımında emeği olan CE-Yapı Mühendislik şirket yetkililerine ve görevli personele teşekkür ederim. İyi İftarlar” dedi.

Konuşmaların ardından ilçe müftülüğünde görevli hocalar tarafından tasavvuf musikisi ve ilahiler eşliğinde iftar yemeği devam etti. Ardından iftar ezanının okunması ile iftara geçildi. İftarın ardından İlçe Müftüsü Mehmet Sain tarafından okunan yemek duasıyla devam eden program, çocuklar için Hacivat-Karagöz ve palyaçoların çeşitli görsel şovları ile son buldu.