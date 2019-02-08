Çatak'ta ‘İkinci Dönem Zümre Toplantısı' yapıldı

Van'ın Çatak ilçesinde, ‘2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Genişletilmiş Zümre Öğretmenler Toplantısı' yapıldı.

Toplantı, Çatak Yatılı Bölge Okulunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından birinci dönemin değerlendirmesi ve ikinci dönemde yapılması planlanan çalışmalar anlatıldı. ‘e-okul' işlemlerinin titizlikle yapılması, değişen bilgilerin MEBBİS'ten güncellemesinin yapılması, okulların temizliği ve giriş çıkış saatlerine önem verilmesi, yarışmalara öğrencilerin katılımı ve dağıtılan yeni banka kartlarının yer aldığı gündem maddelerinin ardından bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü M.Salih Taş ”İkinci dönem eğitim öğretim yılımız bütün öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Dilerim ki bu dönem ilçemiz açısından farkındalık oluşturabileceğimiz, başarıyı en üstlere çıkarabileceğimiz bir dönem olur dedi.

Toplantı, öğretmenlerin belirlenen sınıflara geçerek konular hakkında fikir alışverişinde bulunması ile sona erdi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Taş, Milli Eğitim Şube Müdürleri Şükriye Ersari, Murat Gökhan, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.