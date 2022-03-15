Çatak'ta ilk kez direksiyon sınavı yapıldı

Van'ın Çatak ilçesinde ilk kez motorlu taşıt sürücüleri kursları (MTSK) direksiyon sınavı yapıldı.

Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 2021 yılında hizmete başlayan Özel Çatak Sürücü Kursu kursiyerlerine yönelik uygulamalı direksiyon sınavı yapıldı. Uygulamalı direksiyon sınavı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen komisyon nezaretinde yapıldı.

Sınav esnasında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şahin Uçkan, alana gelerek yapılan sınavı yerinde inceleyerek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı ve sınav komisyon görevlilerinden bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, merkeze uzak olan ve ulaşım sıkıntısı yaşayan Çatak'ta bu hizmetin vatandaşlara sunulmuş olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, “Vatandaşlarımız artık başka bir ilçeye gitmek zorunda kalmadan sürücü belgesini alabilecek. Faaliyete başlayan ve öğrenci kaydına devam eden motorlu taşıt sürücüleri kursunun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.