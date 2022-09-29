Çatak'ta ‘İlköğretim Haftası' coşku ile kutlandı

İlköğretim haftası dolayısıyla Atatürk İlkokulunda düzenlenen programa Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, eşi Duygu Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İnanç Marım, Emniyet Amiri Emre Altuntop, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Şükriye Ersari, İlçe Müftüsü Abdullah Uzel, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, ilçede görevli idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şükriye Ersari'nin Hükümet Konağı Bahçesinde ki Atatürk büstüne çelenk koyması ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Akabinde Kaymakam Sercan Sakarya, “İlköğretim haftası' nedeniyle öğrencileri makamında kabul etti. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şükriye Ersari, Atatürk İlkokulu Müdürü Hamdi İnan, öğretmen ve birinci sınıf öğrencilerini makamında kabul eden Kaymakam Sakarya; “İlköğretim haftasının hayırlı olması temennisinde bulunarak öğrencilere bir süre sohbet etti. Meyve suyu ve kek ikramının ardından öğrenciler ile fotoğraf çekilen Kaymakam Sakarya, Atatürk İlkokulunda düzenlenen programa katıldı. Atatürk İlkokulu bahçesinde devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Müdür Vekili Şükriye Ersari'nin günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Program öğrencilerin okuduğu şiirler ve dans gösterilerinin ardından 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine “Hoş Geldiniz” çiçeğini sunmaları ile sona erdi.