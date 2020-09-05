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Çatak'ta İÖKBS gerçekleştirildi

Van’ın Çatak ilçesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İÖKBS) yapıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İÖKBS) yapıldı.


Çatak ilçesinde merkezde bulunan okullarda gerçekleşen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İÖKBS) öğrenciler, pandemiden dolayı alınan sıkı önlemler altında girdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı sınavın gerçekleştiği okulları gezerek alınacak önlemler konusunda sınav görevlilerini uyardı. Görevliler öğrencilerin giriş esnasında sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları konusunda özellikle uyarılarda bulundu. Görevlilerin pandemiden dolayı velileri okul bahçelerinin dışına çıkarmaları gözden kaçmadı. Sınav sorunsuz bir şekilde son buldu.

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