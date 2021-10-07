Çatak'ta kapama ceviz bahçeleri kuruluyor

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ‘Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi'nden yararlanan çiftçileri bahçelerinde ziyaret etti.

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Raci Selçuk ve teknik ekibi ile birlikte tarafından ilçede ‘Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi'nden yararlanan çiftçileri bahçelerinde ziyaret etti. 5 ayrı mahalleye 10'ar dönümden toplamda 50 dekar alanda yüzde 70 Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, yüzde 30'u ise çiftçi katkısı olan arazilerde; proje kapsamında, kapama ceviz bahçesi, çevre tel örgü ve direkler ile kapama damla sulama sistemi ve fidan dikimi yapıldı.

Cevaz fidanı dikilen bahçeleri ziyaret eden Kaymakam Akbulut, “Geçtiğimiz ay Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi verilen ve ilçemizin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan cevizin daha kaliteli, verimli ve gelişmesi için, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüzce hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanan projemizin uygulandığı bahçelerde inceleme yaptık. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüzdeki teknik personellerimiz tarafından projenin ilk aşamasından son aşamasına kadar her türlü aşama sürekli olarak takip edilecek. İlçemizdeki cevizciliğin gelişmesi için bundan sonra da gereken her türlü destek sağlanacaktır” dedi.