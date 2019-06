Çatak'ta karne dağıtım töreni

VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde karne alan öğrenciler yaz tatiline çıktı.

Sevgi Anaokulu ve Hürriyet Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Milli Eğitim Şube Müdürü Şükriye Ersari ve veliler katıldı. Törende konuşma yapan Kaymakam Hamza Türkmen, “Bugün itibarı ile öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin hiçbir özveriden kaçınmadan, dolu dolu geçen bir eğitim öğretim yılını sorunsuz ve başarıyla bitirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, başarılı olmak için kendinize güvenin. Bıkmadan usanmadan kitap okuyun ve kitap okumayı hayatınızın en önemli ve vazgeçilmez alışkanlığı haline getirin. Her durumda ve her zaman ne, neden, nasıl, niçin, ne zaman ve kim sorularını korkmadan, cesurca sorun. Değerli öğretmen arkadaşlarım, unutmayınız ki eğitim, iyi yetişmiş eğitimcilerle yürür. Sizler, yetiştireceğiniz öğrencilerin başarısıyla her zaman gurur duyabilirsiniz. Değerli öğretmenler ve sevgili öğrenciler, sizlere iyi tatiller diliyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş'ın da bir konuşma yapmasının ardından protokol üyeleri sınıflara çıkarak öğrencilere karnelerini verdiler.

Program, protokol üyelerinin öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu.