Çatak'ta karne heyecanı

Van'ın Çatak ilçesindeki 5 bin 900 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2018- 2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi nedeniyle Sevgi Anaokulu ve Şehit Talha Musap Salçuk İmam Hatip Lisesinde karne dağıtım töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Karakoç, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, şube müdürleri Şükriye Ersari ve Murat Gökhan, öğretmen ve öğrenciler ile velileri katıldı. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, karne vermek için girdiği sınıflarda öğrencilerle bir süre sohbet etti. Kaymakam Türkmen, öğrencileri tebrik ederek karneleri ve beraberinde getirdiği çeşitli hediyeleri verdi.

Burada konuşan Türkmen, "Karnelerinizdeki notlar bir başarı göstergesi değildir. Takdir alan da derslerine çalışmalı, alamayan da daha gayretle çalışmalı. Burada asıl ve önemli olan kendine güven duygusudur. Kendine güvenen nesiller yetiştirmeliyiz. Bir toplumun geleceği, yetiştirdiği nesillerin aldığı eğitime bağlıdır. Bu anlamda biz de ilçemizde eğitim kalitesini artırmak, yetişen gençlerimizin çağın gereklerine uygun olarak yetişmeleri, vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı tam donanımlı yetişmiş birer birey olarak geleceğe hazırlama arzusu içerisindeyiz. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Sağlık ve huzurlu bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.