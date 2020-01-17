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Çatak'ta karne sevinci

Van’ın Çatak ilçesinde karne dağıtım töreni yapıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde karne dağıtım töreni yapıldı.


Çatak ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Ağaçlık İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, Emniyet Amir Vekili Komiser Onur Selçuk, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, şube müdürleri Şükriye Ersari ve Murat Gökhan ile okul idarecileri katıldı. Törende konuşan Kaymakam Çeçen, karne alan öğrencileri tebrik ederek, “Karnesinde zayıfı olan öğrencilerimiz üzülmesin, inanıyorum ki ikinci dönemde çalışarak daha başarılı olacaklar. Fırsat buldukça kitap okuyun, kitap okumayı bir alışkanlık haline getirin, yaşamınız boyunca size çok faydası olacaktır. Kaliteli zaman geçirin, oyun oynayın ama belli aralıklarla ders çalışın” dedi.


Yapılan konuşmanın ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.

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