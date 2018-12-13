Çatak'ta ‘Montessori Eğitim' sınıfı açıldı

Van'ın Çatak ilçesinde bulunan bir anaokulunda çocukların bireysel gelişimine odaklanan ‘Montessori Eğitim' sınıfı açıldı.

Bilgi Anaokulunda Çatak Belediyesi tarafından desteklenen ‘Montessori Eğitim' sınıfının açılış kurdelesini; Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Karakoç, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ve Anaokulu Öğretmeni Fatma Çelebi kesti. Açılışın ardından sınıfı gezen Kaymakam Türkmen, Anasınıfı Öğretmeni Fatma Çelebi'den sınıfta bulunan materyaller hakkında bilgi aldı.

Burada dehaların yetişeceğini belirten Türkmen, "İlçemizde anaokullarında başlattığımız çalışmalar sayesinde kendine özgüveni olan insanlar yetişecek. Eğitimin üst sıralara çıkması için ilgili kurum amirleri ile planlamamızı yaptık. Eğitime temelden başlamak gerek. Anaokullarımızda, anasınıflarımızda tıpkı özel okullarda olduğu gibi İngilizce eğitimine başladık. Şimdi de Montessori sınıfının açılışını yaptık. Bu tür sınıflarımızın devamı gelecek. Montessori sınıfı uzun ve emek dolu bir süreçten sonra oluşmuştur. Azminden dolayı ve Van Eğitimde İyi Örnekler Yarışmasında ‘Montessori Sınıfıma Geldi' adlı projeyle de birincilik almasından dolayı öğretmenimizi tebrik ediyorum” dedi

Bilgi Anaokulu Öğretmeni Fatma Çelebi ise, ilk atandığında sınıfının eksikliklerini belirleyerek, köy okulları destek fonlarına başvuruda bulunduğunu belirterek, “Bride to Turkey Fund ailesinin gönderdiği materyaller, Kaymakamımız Hamza Türkmen'in yaptırdığı mobilyalar ile Montessori anasınıfı oluşturduk. Azim ettik, çok emek verdik, gece gündüz çalıştık, ürettik, hayal ettik ve başardık. Bir öğretmen hayal edip çalıştığı takdirde imkânsızlık yoktur. Montessori anasınıfında öğrencilerimiz boya malzemeleriyle Usta Joan Miro'nun eserlerini yapıp Sürrealizmi tanıyorlar. Şövale, tuval, palet ve fırça kullanıp modern sanat çalışmalarıyla ufuklarını genişletiyorlar. Müzik ve Dramatik Oyun Merkezinde öğrenciler materyalleri aktif olarak kullanıp sanatın, müziğin güzelliğini keşfediyorlar. Matematik materyalleri ise öğrencilerin zihinlerini geliştirip bilişsel zekâlarını arttırmaya yönelik bilgiler içeriyor. Fen merkezimiz birçok materyal ile anasınıfının gözdesi oldu. Bu anlamda bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

Anaokulu Öğretmeni Fatma Çelebi, katkılarından dolayı öğrencileri ile hazırladığı tabloyu Kaymakam Türkmen'e takim etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından açılışa katılanlara mini konser verildi. Kaymakam Türkmen ve eşi Pınar Türkmen tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildikten sonra program sona erdi.