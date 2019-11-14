Çatak'ta 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans

Van'ın Çatak ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında 'Peygamberimiz ve Aile' temalı konferans düzenlendi.

Çatak Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansa; Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, Van İl Müftüsü Ömer Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, Emniyet Amiri Emre Kayhan, İlçe Müftüsü Mehmet Sain, kamu kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı. Atatürk İlkokulunun toplantı salonunda gerçekleşen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, açılış konuşmasını Çatak İlçe Müftüsü Mehmet Sain yaptı. İlçe Müftüsü Sain, Mevlid-i Nebi Haftasının çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade ederek, “Bizlere desteklerini veren İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'a düzenlediğimiz konferansa konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü Ömer Keskin'e ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan “Hazreti Peygamber ve Aile” konulu sinevizyon gösterildi. Çatak Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin ilahi dinletisinden sonra Van İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından 'Peygamberimiz ve Aile' temalı konuşma gerçekleştirildi. Müftü Keskin; Mevlid-i Nebi Haftası programının bu yılki ana temasının ‘Peygamber ve Aile' olduğunu ifade ederek, aileyi ayakta tutan değerler hususunda bilgiler verdi.

İl Müftüsü Keskin'e İlçe kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın ve İlçe Müftüsü Mehmet Sain tarafından hediye takdim edildi.

Program, protokol üyelerinin toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.