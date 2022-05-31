Çatak'ta ‘Robotik ve Kodlama' sergisi açıldı

Van'ın Çatak ilçesinde bilişim öğretmenleri ile eğitim alan öğrenciler tarafından “Robotik ve Kodlama” sergisi açıldı.

Çatak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kaymakamlıkça yürütülen proje çerçevesinde ilkokul öğrencilerine yönelik açılan ‘Robotik ve Kodlama' kursları sonunda eğitim alan öğrenciler ve öğretmenleri Burcu Akbulut ve Eren Sevinç tarafından “Robotik ve Kodlama” sergisi açıldı. Çatak Sanat Merkezinde protokol tarafından kurdele kesimi ile başlayan sergide; arduino robotlar ile futbol maçı, çizgi izleyen robot, resim yapan robot, renk sensörü, ışık sensörü ve uzaklık sensörleri ile üç boyutlu kalem ve üç boyutlu yazıcı ile çıkarılan ürünler çok beğeni aldı.

Açıklama yapan Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, dünyada bilimsel gelişmelerin hızla yol aldığını belirterek, “Okullarımızda bu tür faaliyetler gerçekleştirmenin hem öğrencilerin akademik başarılarına hem de sosyal yaşantılarına farklı izler bırakacak. Bilişim öğretmenleri Burcu Akbulut, Eren Sevinç'e ve öğrencilerine emeklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Hakim İrem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Kuyucugil, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, Milli Eğitim Şube Müdürü Şükriye Ersari, Fatih Seyhan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldığı serginin üç gün boyunca açık olacağı belirtildi.