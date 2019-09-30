Çatak'ta ‘SEPSİS Farkındalık Etkinliği' düzenlendi

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Devlet Hastanesinde ‘SEPSİS Farkındalık Etkinliği' düzenlendi.

Dünyada her yıl 30 milyondan fazla kişide görülen, yaklaşık dokuz milyon kişinin hayatına mal olduğu tahmin edilen ve görülme sıklığı her yıl yüzde 8-13 oranında artış gösteren Sepsis'e karşı farkındalık oluşturmak amacı ile Çatak Devlet Hastanesinde stant açıldı. “Sepsis'i tanı hayatı kurtar” sloganıyla farkındalık oluşturmak için Çatak Devlet Hastanesi bahçesinde vatandaşlara afiş ve broşürler dağıtılarak Sepsis'in belirtileri, nasıl önleneceği, risk gruplarının kimler olduğu ve korunma yolları anlatıldı.

Hastane Başhekimi Doktor Tarık Temel, Sepsis'in ciddi bir problem olduğunu belirterek, “Günümüzde Sepsis nedeni ile her 4-5 saniyede bir kişi hayatını kaybetmektedir. Bu hastalığa karşı farkındalık oluşturmak için yapmış olduğumuz etkinlikte vatandaşlara broşür dağıtarak bilgilendirme yaptık. Umarız etkinliğimiz amacına ulaşmıştır” dedi.